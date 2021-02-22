Илон Маск за сутки потерял больше $15 млрд

https://static.news.ru/photo/320564de-75be-11eb-b1cb-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Hannibal Hanschke/Reuters Images Europe/Pool/dpa/Global Look Press

Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки упало более чем на $15,2 млрд. Причиной этого стал обвал акций Tesla.

После этой коррекции состояние Маска оценивается в $183 млрд, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов и индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На этом фоне потери основателя Amazon Джеффа Безоса в размере $3,73 млрд выглядят не столь удручающе. Особенно, учитывая то обстоятельство, что его состояние эксперты оценивают в $186 млрд.

Таким образом, Безос занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, а Маск — вторую.

22 февраля котировки акций Tesla снизились на 8,55% — до $714,5 за лот. Падение стало самым существенным с сентября 2020 года. Акции Amazon «просели» на 2,13% — до $3180,74 за каждую.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель и основной владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что Tesla — это компания, которая зарабатывает на хайпе, и что рано или поздно её акции скорректируются. Но успеют ли инвесторы выйти из проекта до того, как всё вернётся к реальным значениям, ещё вопрос. Бизнесмен посоветовал приобретать облигации и обратить внимание на недооценённые российские акции.