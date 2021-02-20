Тиньков назвал акции Ozon и Tesla убыточными и отказался их покупать

https://static.news.ru/photo/b72f37c2-73eb-11eb-b646-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/olegtinkov

Ивесторам далу пару советов основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков. В прямом эфире в Clubhouse он рассказал о том, что считает акции компаний Ozon и Tesla убыточными и никогда бы не стал их покупать.

Я вообще не покупаю акции. И никогда не покупал, ни до, ни после. Я понимаю, как можно покупать многие русские компании — наших производителей удобрений, «Норникель», ещё кого-то. Я смотрю — это хорошо. Когда я смотрю десять прибылей — как торгуется Тинькофф, в 10-12 раз, я понимаю, как люди покупают. Всё остальное — это какие-то спекуляции, — цитирует его РБК.

Он признался, что в его портфеле сегодня всего одна акция Тинькофф банка. А вот облигации — другое дело, считает банкир. Он призвал инвесторов обратить на них внимание, а также подумать о покупке «недооценённых русских акций».

Tesla он считает компанией, которая зарабатывает на хайпе, и рано или поздно её акции скорректируются. Но успеют ли инвесторы выйти из проекта до того, как всё вернётся к реальным значениям, ещё вопрос.

15 февраля 2021 года российский предприниматель Олег Тиньков заявил, что «выходит на пенсию» и больше не будет заниматься бизнесом, писал NEWS.ru. По его словам, теперь он сосредоточится на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией, с которой сам борется больше года.