Тиньков заявил, что оставляет занятия бизнесом

https://static.news.ru/photo/16407b58-6f0b-11eb-a6bb-96000091f725_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что «выходит на пенсию» и больше не будет заниматься бизнесом. По его словам, теперь он сосредоточится на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией, с которой сам борется больше года.

Своё заявление он сделал в эфире соцсети Clubhouse, сообщает Forbes.

У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии, — отметил Тиньков.

Он добавил, что изменил подход к жизни после того, как дважды едва не умер. Пока бизнесмен останется акционером Тинькофф-банка, где иногда «присматривает за маркетингом». Также он намерен перезапустить своё шоу на YouTube «Бизнес-секреты».

В настоящий момент состояние Тинькова Forbes оценивает в $4,5 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в январе 2021 года Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга. 53-летний банкир заявил, что по-прежнему лечится, и вероятно, до лета будет продолжать терапию. У банкира до сих пор не поменялась группа крови, несмотря на то что «костный мозг на 100% уже немецкий».