Биржевая стоимость бензина Аи-95 побила новый рекорд

https://static.news.ru/photo/e4729678-b156-11ea-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость автомобильного бензина марки «Премимум-95» (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи вновь достигла рекордной отметки, поднявшись до 57,31 тысячи рублей за тонну.

Согласно данным торгов, это на 1% больше, чем показатель 17 июня. В Европейской части РФ цена также увеличилась на 1% — до 57,83 тысячи рублей за тонну.

Так, в Москве стоимость этого топлива прибавила к предыдущему рекорду +1,45%, достигнув отметки в 59,5 тысячи рублей за тонну. В Санкт-Петербурге цена выросла на 0,8% - до 60,5 тысячи рублей за тонну.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми цена на бензин Аи-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте.

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — в 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

По данным Росстата, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. В результате средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.