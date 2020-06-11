Средние потребительские цены на бензин выросли в РФ

В России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели.
Об этом сообщает Росстат. По его данным, таким образом средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр,
Согласно материалам ведомства, рост цен был зафиксирован в 45 субъектах России. Самый большой — в Кызыле — составил 1,8%. Снижение стоимости бензина отмечено только в одном субъекте — в Калининграде. Здесь топливо подешевело на 0,1%. В Москве за этот период цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — остались прежними.
Ранее NEWS.ru писал о том, что временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу 2 июня. Ограничения будут действовать до 1 октября.
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