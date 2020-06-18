Эксперт рассказал о последствиях рекордного роста цены на бензин Аи-95

https://static.news.ru/photo/23e27b52-b152-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вслед за биржевыми ценами на бензин Аи-95 начнут расти и розничные, сообщил глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

Глобальная причина — демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, — снижение биржевых нормативов и ограничение импорта, — пояснил Баженов.

Он подчеркнул, что регулярное вмешательство снова привело к «фантастической ситуации», когда падение стоимости нефти приводит к скачку цен на бензин. Эксперт предупредил, что розничные цены отреагируют на сложившуюся ситуации ростом, так как АЗС «дальше не могут работать в таких условиях».

В свою очередь гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте.

Сейчас независимые АЗС работают на пределе: проблему представляет не только высокая закупочная цена бензинов, но и нехватка товара, особенно Аи-95, — отметил он.

При этом Турукалов уточнил, что до 1 июля ожидать увеличения стоимости бензина на заправках не стоит, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — в 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

По данным Росстата, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. В результате средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.