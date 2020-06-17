Стоимость бензина Аи-95 подскочила до исторической отметки

https://static.news.ru/photo/10afadd0-b0ac-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — в 56,3 тысячи рублей за тонну, передаёт «Интерфакс».

Отмечается, что цена Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска бензинов в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

Как писал NEWS.ru, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщил Росстат. По его данным, таким образом средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.

Согласно материалам ведомства, рост цен был зафиксирован в 45 субъектах России. Самый большой — в Кызыле — составил 1,8%. Снижение стоимости бензина отмечено только в одном субъекте — в Калининграде. Здесь топливо подешевело на 0,1%. В Москве за этот период цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге остались прежними.

Ранее сообщалось о том, что временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу 2 июня. Ограничения будут действовать до 1 октября.