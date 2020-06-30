Банки начали подавать в реестр сведения о своих коллекторах

https://static.news.ru/photo/0d113900-bb1a-11ea-a669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Правило о обязании банков передавать в федеральный реестр сведения о коллекторах, которые работают с их должниками, вступило в силу с 1 июля. Теперь кредитная организация в течение 30 дней обязана подать в реестр сведения о нанятых ею профессиональных взыскателях.

В реестр должны быть внесены не только название организации, но и номер и дата заключения договора, по которому возник долг, который и будут взыскивать коллекторы, пишет ТАСС. Кроме этого вносятся сведения о должниках: имя, номер документа, удостоверяющего личность, и ИНН.

Эти сведения представляются только должнику, коллектору и кредитору после прохождения авторизации в системе. За размещение указанных сведений в интернете взимается плата. Она равна половине размера платы за размещение сведений о госрегистрации юрлиц и ИП. Новое правило предусмотрено ФЗ-377.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась в ФССП и Минюст с предложением дать коллекторам возможность расширить практику работы с претензиями должников. В частности, взыскатели долгов хотят получить право самим работать с жалобами клиентов в госорганы, если эти претензии не связаны с угрозами для жизни и здоровья заёмщиков.