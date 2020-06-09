Коллекторы хотят сами работать с жалобами на них в госорганы

https://static.news.ru/photo/2c01cd44-a9fd-11ea-9adb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агенств (НАПКА) обратилась в ФССП и Минюст с предложением дать коллекторам возможность расширить практику работы с претензиями должников.

В частности, взыскатели долгов хотят получить право самим работать с жалобами клиентов в госорганы, если эти претензии не связаны с угрозами для жизни и здоровья заёмщиков. Согласно предложению НАПКА, судебные приставы будут передавать поступившие к ним жалобы самим коллекторам, пишет «Коммерсант».

Далее предполагается, что, если в течение месяца клиент отзовёт жалобу, то спор будет считаться решённым, а коллектор будет освобождён от штрафов, предписаний, запрета на деятельность и других санкций.

После урегулирования спора без вмешательства госорганов должник имеет право подать повторное обращение в Службу судебных приставов, уточнили в НАПКА.

Как писал NEWS.ru ранее, в России предлагается ввести полную кредитную амнистию для граждан, испытывающих колоссальные трудности из-за коронавирусной пандемии. С такой инициативой в верхней палате парламента выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. Вместе с тем Банк России отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований по кредитам.