В России предлагается ввести полную кредитную амнистию для граждан, испытывающих колоссальные трудности из-за коронавирусной пандемии. С такой инициативой в верхней палате парламента выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. Вместе с тем Банк России отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований. Во всяком случае, так рассказали NEWS.ru в самом регуляторе.
Как объяснил нашему изданию сам сенатор, в нашей стране было предоставлено 1,9 млн кредитных каникул по займам физлиц и только 15% из них были выданы в соответствии с нормами нового 106-го федерального закона (ФЗ). Кравченко напомнил, что данный ФЗ касается особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. Это означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться принятыми инструментами. Банки не заинтересованы работать по федеральному закону, убеждён парламентарий. Зачастую, полагает он, «кредитные учреждения продвигают свои собственные программы реструктуризации, которые дороже для заёмщика».
И что немаловажно — те люди, кто пошёл на процедуру реструктуризации по программам банков, получают ухудшение кредитной истории. Считается, что они не смогли справиться с текущими платежами.
Член комитета Совета Федерации по экономической политике ссылается на письмо ЦБ, где говорится о том, что банки не должны ухудшать кредитные истории клиентов. Однако на различных банковских семинарах «всегда говорят, что заносится информация о кредитных каникулах в рамках 106-го закона: она не отражается негативно, а вот по реструктуризации аналогичной меры нет», замечает законодатель.
Вместе с тем он полагает, что «даже введение отсрочки на полгода и даже до конца 2021 года с уплатой процентов не решит существенную часть проблем».
В свете этого Владимир Кравченко предлагает продлить сроки данных каникул, создать в регионах специальные антикризисные центры, которые смогут функционировать как консультационные центры по кредитным каникулам и оказывать услуги для населения бесплатно. Такие центры могли бы работать как в пилотных регионах, участвующих в проекте повышения финансовой грамотности Минфина России на базе созданной в проекте инфраструктуры, так и в других субъектах, подчёркивает сенатор.
Считаю, что Совфеду совместно с ЦБ нужно проанализировать ситуацию с кредитными историями клиентов и дать однозначный ответ банкам и бюро кредитных историй о том, что кредитные каникулы по 106-ФЗ, а также реструктуризация кредитов по собственным программам банков не должны ухудшать кредитные истории. Также я предлагаю проработать вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О кредитных историях» и выработать предложения по наиболее проблемным случаям, — сказал законотворец.
Любопытно, что при этом Банк России отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований. С 21 по 27 мая поступило примерно 173 тысячи заявок, это на 10% меньше, чем на предыдущей неделе (с 14 по 20 мая), когда банками было получено примерно 192 тысячи требований, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Центробанка.
Банками к концу мая было рассмотрено 93% поступивших заявлений. Удовлетворено более 1,1 млн заявлений о реструктуризации кредитов, ещё порядка 140 тысяч находятся в стадии рассмотрения. Доля одобренных требований достигла почти 62% от рассмотренных (60% по результатам предыдущего мониторинга). Обращений (требований) о предоставлении кредитных каникул в соответствии со ст. 6 Закона № 106 ФЗ получено около 300 тысяч, их доля в общем количестве обращений составляет примерно 15%. Одобрено, то есть получили каникулы, 175 тысяч, это 67% от полученных заявлений. При этом по ипотечным кредитам доля одобренных каникул ещё выше, она составляет почти 80%, по кредитным картам — более 70%, — сообщили нашему изданию в ЦБ.
Если автор инициативы сомневается в «прозрачности» кредитных организаций, то достаточно начать приём заявок на кредитные каникулы через портал Госуслуг, о чём ЦБ и Минцифры уже заявили 2 недели назад, объясняет президент СРО НАПКА и председатель Совета СРО МиР Эльман Мехтиев. Во-первых, сразу появится единая форма заявления, которая сейчас отсутствует, что также сейчас осложняет процесс. Во-вторых, надзор сразу получает возможность контролировать факт отправки, сроки рассмотрения, причину отказа. За возможность подать заявление на кредитные каникулы через Госуслуги выступает и ЦБ, и Минкомсвязь. Однако реализуя этот проект, не стоит забывать подключать и самих кредиторов к такой системе уведомления и обратной связи, подмечает Мехтиев.
В своём обращении сенатор ссылается на то, что 85% клиентов, подавших заявление на предоставление кредитных каникул, не смогли воспользоваться этим правом. Однако отсутствует толком какая-либо статистика, почему эти граждане не смогли воспользоваться этим своим правом. По умолчанию предполагается, что они не смогли, потому что им не дали. Однако 106-ФЗ устанавливает, что заявитель рано или поздно, но должен подтвердить снижение своего дохода. И в этом мы видим проблему, так как не все могут подтвердить такое падение, в том числе и потому, что сам доход, заявленный ими при обращении за кредитом или займом, они не всегда могут подтвердить документально (в лучшем случае — справкой «по форме банка»).
В различных сегментах рынка разное количество клиентов могут подтвердить свой доход, говорит эксперт. Мониторинг показывает, что в сегменте микрофинансирования лишь 20–25% заёмщиков могут подтвердить падение своего дохода. Это определённая особенность и специфика этого бизнеса, указывает Мехтиев.
Понимая это, большинство МФО разработали собственные программы с более лояльными условиями. И поэтому уровень одобрения заявлений на каникулы, отсрочку, рассрочку и иные формы реструктуризации в общем даже выше, чем в других секторах, — сказал президент СРО НАПКА и председатель Совета СРО МиР.
По оценкам НКР, в настоящее время сохраняется вероятность второй волны реструктуризаций выданных физическим лицам кредитов во втором полугодии, несмотря на тенденцию к сокращению числа новых заявок от населения в мае, по сравнению с апрельским пиком. Не исчерпан потенциал роста реструктурированных кредитов и в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), уточняют в НКР.
Процент реструктуризаций в портфеле кредитов крупным компаниям пока невелик — порядка 4%. В то же время в кредитовании МСБ ситуация заметно хуже: доля реструктуризаций оценивается не менее чем в 11% портфеля. С учётом доли просроченной задолженности (около 12% на 1 апреля) уровень проблемных кредитов в сегменте МСБ уже сегодня может достигать 20% портфеля и более.
Реструктуризации в сегменте МСБ, как правило, носят вынужденный характер, в отличие от кредитных каникул для физлиц, которые могут получить и те заёмщики, платёжная дисциплина которых не ухудшилась бы, уточняют аналитики. Процент одобрения заявок МСБ составляет около 70%, несмотря на двукратный рост с середины апреля. Это косвенно свидетельствует о вероятности дальнейшего ухудшения кредитного качества портфелей в данном сегменте по мере отладки процессов реструктуризации, отмечают в НКР.
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