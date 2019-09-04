https://static.news.ru/photo/6f70d68e-cfb9-11e9-b677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, которые летают на Дальний Восток, выгодные маршруты.

Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, ещё одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность авиабилетов, — сказал Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, авиакомпании, которые готовы расширять присутствие в регионе и проводить ответственную ценовую политику, получили бы доступ к перевозчикам по наиболее выгодным маршрутам.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин предложил в два раза увеличить зарплаты учителям и врачам, которые приезжают работать на Дальний Восток.