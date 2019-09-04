Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, которые летают на Дальний Восток, выгодные маршруты.
Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, ещё одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность авиабилетов, — сказал Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По его словам, авиакомпании, которые готовы расширять присутствие в регионе и проводить ответственную ценовую политику, получили бы доступ к перевозчикам по наиболее выгодным маршрутам.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин предложил в два раза увеличить зарплаты учителям и врачам, которые приезжают работать на Дальний Восток.