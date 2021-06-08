«Авантаж Онлайн» — новый продукт страхования для розничных клиентов

Страхование жизни и здоровья стало неотъемлемой частью современной страховой истории. Качественный продукт долгосрочного страхования жизни способен не только защитить нас от возможных проблем со здоровьем, но и финансово поддержать семью, родных и близких в сложных ситуациях.

В настоящее время популярность приобрело накопительное страхование жизни (НСЖ). Это целая система накопления, по сути — копилка, которую клиенты регулярно пополняют в течение нескольких лет и в этот период их жизнь и здоровье находятся под надёжной защитой.

Уникальность НСЖ в том, что оно выполняет важную социальную задачу. Так как договоры по этому виду страхования являются долгосрочными (свыше 5 лет, а в отдельных случаях и до 35 лет), они используются для достижения долгосрочных финансовых целей, таких как обучение детей или формирование дополнительного пенсионного капитала, способствуя тем самым улучшению качества жизни людей.

Отвечая на запросы клиентов, страховые компании стремятся разрабатывать продукты, отвечающие требованиям практически любого потребителя, а также — укомплектовать их дополнительными опциями.

Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» представила «Авантаж Онлайн» — продукт страхования для розничных клиентов. Воспользоваться этой программой могут граждане РФ в возрасте от 18 до 65 лет (включительно).

Это классический продукт накопительного страхования жизни. Клиенты получат выплаты от страховщика в случаях наступления событий, предусмотренных договором, таких как окончание срока страхования либо если болезнь или несчастный случай привёл к гибели застрахованного лица (при этом производится выплата страховой суммы, включающая в себя гарантированный доход), или иные события, выбранные клиентом для расширения страхового покрытия.

Ключевым отличием продукта «Авантаж Онлайн» стало то, что он полностью реализован для онлайн-продаж, и здесь «Ингосстрах-Жизнь» стала одной из первых страховых компаний, давших возможность клиентам оформить страховой полис по страхованию жизни без необходимости личного присутствия в офисе!

Процесс оформления займёт у вас не более 3–5 минут (что несравнимо удобнее личного присутствия в офисе, как это требовалось ранее) и позволит клиентам, имеющим подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», удобно и быстро оформить договор.

«Авантаж Онлайн» включает возможность комплектации договора дополнительными программами: страхование от несчастных случаев, от критических заболеваний, освобождение от уплаты страховых взносов на случай наступления инвалидности и т. д., а также снабжён как медицинскими, так и специализированными опциями, например, «Социальный налоговый вычет под ключ», который позволяет получить консультацию по вопросам социального налогового вычета.

Новая программа является вариативным конструктором, позволяющим клиентам выбрать несколько страховых рисков и наполнить программу в соответствии с индивидуальными потребностями: например, выбрать сумму и периодичность регулярных платежей, объём страхового покрытия, а также срок страхования, который может составлять от 5 до 35 лет.

В компании подчёркивают, что её новые страховые продукты модифицированы так, чтобы отвечать трендам последнего времени по использованию цифровых технологий для создания инновационных клиентских путей, и уверены, что «Авантаж Онлайн» будет востребован клиентами.