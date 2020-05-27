АСВ снизило ставки страховых взносов банков в Фонд страхования вкладов

https://static.news.ru/photo/dd30c78c-9ffd-11ea-a280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не будет распространять сниженные ставки страховых взносов банков в Фонд страхования вкладов на первый и второй кварталы 2020 года.

Базовая ставка при исчислении страховых взносов за первый и второй кварталы 2020 года составит 0,1% (вместо 0,15%) расчётной базы, — говорится в сообщении.

За четыре расчётных квартала 2020 года банки могут сэкономить на уплате страховых взносов порядка 70 млрд рублей.

NEWS.ru писал, что за апрель 2020 года россияне вывели с банковских счетов валюту на сумму порядка $1,1 млрд. Всего с начала года российскими гражданами с депозитов было снято $8,3 млрд. Накоплено было $8,6 млрд. По данным Центробанка, наибольший отток валюты в этом году был зафиксирован в марте, когда со счетов было снято $5 млрд.