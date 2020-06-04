Аналитики предсказали возврат цен на акции «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/85743618-a67f-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники биржевых торгов, вероятно, слишком негативно оценили последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, считают аналитики. Спекулянты снова купят бумаги после нормализации обстановки.

Аналитик ГК «ФИНАМ» уверен, что акции могут быстро вернуться к прежним уровням. Так часто происходит при техногенных катастрофах, передаёт РИА Новости.

Операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся. Мы закладываем возвращение акций «Норникеля» к 21 450 рублям на горизонте следующей недели, — рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

При этом главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов считает, что цены на бумаги упадут до уровней 15–16 тысяч рублей за акцию. Причиной является большая роль темы окружающей среды в политической повестке.

С точки зрения бизнеса компания «Норникель» — очень хорошая и дорогая, поэтому пока инвесторы пристально следят за снижением цен, чтобы в случае разворота успеть войти по выгодным уровням. В этом есть риск, но как только станет понятна тяжесть ситуации, рынок может действовать очень быстро, — добавила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Она отметила, что считает снижение цен сейчас коррекцией от исторических высот.

Снижение стоимости акций «Норильского никеля» ускорилось после заявления президента Владимира Путина о расхождении предоставленных компанией данных о масштабном разливе нефтепродуктов в Норильске с реальной ситуацией.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.