Fitch: ЦБ РФ повысит ключевую ставку

https://static.news.ru/photo/aec80c64-8893-11eb-9f85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Центральный банк повысит ключевую процентную ставку. Такой прогноз дали аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению экспертов, ЦБ РФ будет повышать ключевую процентную ставку в течение ближайших двух лет. Соответствующие сведения содержатся в докладе агентства Fitch. Как заявили аналитики, к концу 2021 года процентная ставка должна повыситься с нынешних 4,25% до 4,5% годовых.

При этом к концу 2022 года показатель должен достичь отметки в 5%. Инфляция в РФ в 2021 году может равняться 4,2% и уменьшиться до 4% в 2022 году, — говорится в докладе экспертов.

В Fitch добавили, что российскую экономику ожидает рост. Как сказали специалисты, предыдущий прогноз был на уровне 0,3 процентного пункта. Его увеличили до 3,3%. Показатели были изменены в результате роста цен на нефть.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство страны рассматривает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки. Предполагается, что она решится к 1 июля или даже раньше.