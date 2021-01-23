Аналитик предсказал падение курса рубля к февралю

https://static.news.ru/photo/bedee540-5e41-11eb-93bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К началу февраля курс рубля упадёт до минимальных значений с начала года. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Эксперт считает, что возврат курсов доллара и евро к пиковым значениям с начала года может означать, что до конца января иностранная валюта продолжит дорожать — до 76,5 и 92,4 рубля соответственно. Но в понедельник, 25 января, он может откатиться от итогов пятницы на 50 копеек.

Коган считает, что курс рубля напрямую будет зависеть от отношений России и стран Запада. Сейчас они находятся в глубоком упадке, но всё может стать ещё хуже.

В отсутствие хотя бы частичной «разрядки» и при ухудшении настроений на глобальных финансовых рынках нацвалюта продолжить слабеть, — цитирует его «Российская газета».

Он также посоветовал тем, кто собирается в ближайшее время в поездки за рубеж, купить валюту уже сейчас.

Как писал NEWS.ru, Набиуллина считает, что не все в России заинтересованы в крепкой национальной валюте. Сама глава ЦБ выступает за рубль, который определяется рынком. Она назвала существующую ситуацию, когда «рубль менял своё соотношение с долларом», не совсем нормальной. По её словам, народ раздражает, когда происходит рост цен.

Ранее эксперты назвали потолок «укрепления» рубля к доллару. Они считают, что потенциал роста оценивается максимум в 73 рубля за доллар. По большей части укрепление национальной валюты с начала года связано с ростом цен на нефть, который показал динамику в 10%. Баррель Brent торгуется по $56.