Глава ЦБ РФ рассказал, кто заинтересован в слабом рубле

https://static.news.ru/photo/c8f198c6-48fb-11eb-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не все в России заинтересованы в крепкой национальной валюте. Сама она выступает за рубль, «который определяется рынком».

Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортёры наши заинтересованы в слабом рубле, — пояснила она в эфире с Сергеем Шнуровым на сайте RTVI.

Набиуллина назвала существующую ситуацию, при которой «вот так рубль менял своё соотношение с долларом», не совсем нормальной. По её словам, народ раздражает, когда растут цены.

Глава ЦБ отметила, что в какой-то момент приходится делать выбор в политике между управлением курсом национальной валюты, темпом роста цен или инфляцией.

И многие страны, это большинство стран выбрали, и мы выбрали <...>, что надо управлять инфляцией, чтобы она была низкая, устойчиво низкая, — сказала Набиуллина.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов посоветовал россиянам не продавать валюту, пока она растёт в цене. Он пояснил, что в текущей ситуации следует ориентироваться на покупку доллара при его курсе ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей. Момент, когда курсы этих валют перевалят за указанные отметки, можно рассматривать как сигнал к их продаже.

Эксперт также отметил, что рубль падает и растёт циклично, однако в своей динамике он не способен вновь показать прежние значения. То есть он вряд ли вернётся к 65 или 68 за доллар.