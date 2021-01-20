Назван «потолок» укрепления рубля к доллару

https://static.news.ru/photo/13fe7b9e-5b68-11eb-81e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress

Обстоятельства, которые давят на рубль, никуда не делись, поэтому, несмотря на заметное укрепление национальной валюты, ожидать феноменального роста не стоит. Сейчас доллар подешевел относительно рубля из-за позитивной динамики сырьевых цен и ослабления американской валюты на мировом рынке в целом.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные ТАСС. Потенциал роста рубля они оценили максимум в 73 рубля за доллар.

По большей части укрепление рубля с начала года связано с ростом цен на нефть, который показал динамику в 10%. Баррель Brent торгуется по $56.

Рост цен на нефть происходит благодаря восстановлению баланса на рынке и одностороннему решению Саудовской Аравии о временном сокращении производства, — пояснил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев.

Также инвесторы по-прежнему заинтересованно смотрят в сторону экономик развивающихся стран, что тоже вносит позитивный элемент, добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Давят же на рубль постоянная угроза новых санкций США и ухудшившаяся геополитическая обстановка. Скоро вопрос санкций может снова выйти на первый план, и тогда не исключено, что доллар подскочит до 80 рублей за единицу.

Ранее NEWS.ru писал, что с приходом к власти Джо Байдена полностью сменятся и главы всех министерств, руководителем Минфина, скорее всего, станет экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты.