Аналитик предрёк спекулянтам скорую прибыль от падения рубля Аналитик Антонов: спекулянты могут получить прибыль от падения рубля уже сегодня

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спекулянты могут получить прибыль от падения рубля уже сегодня, предположил руководитель отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом после потери позиций рубль должен снова начать укрепляться, отметил аналитик в разговоре с EADaily.

Возможно, это произойдёт уже сегодня: для последних дней курс вполне привлекателен для экспортёров, а спекулянты могут начать фиксировать вчерашнюю прибыль, заработанную на падении рубля, — сказал Антонов.

Он добавил, что основные продавцы валюты взяли паузу в продажах из-за конца налогового периода. Сильное же снижение оборота пары евро — рубль, по мнению Антонова, может говорить о сокращении или даже прекращении платежей европейских стран за газ.

Курс доллара сегодня превысил 66 рублей, евро поднимался выше 70 рублей, следует из данных на сайте Московской Биржи. По сравнению с прошлым днем доллар вырос почти на два рубля, евро — на три. В начале торгов доллар расчётами «завтра» в 10:20 мск стоил 66,63 рубля. Евро же во время открытия биржи доходил до 70,72.

Ранее, 26 мая, Центробанк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение опустить ключевую ставку сразу на три пункта, до 11%. Следующее заседание состоится 10 июня этого года. Регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки.