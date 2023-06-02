Аналитик оценил вероятность снижения стоимости нефти Brent Аналитик Потавин предсказал снижение стоимости нефти Brent при отсутствии действий со стороны ОПЕК+

Фото: Shutterstock

При отсутствии действий или слов в поддержку стоимости нефти на саммите ОПЕК+, который состоится 4 июня в Вене, цены на нефть эталонной марки Brent могут снизиться, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт отметил, что такой сценарий маловероятен.

Если же на саммите мы не услышим слов или действий в поддержку стоимости нефти, котировки Brent могут совершить пробой годовых минимумов, и тогда продолжение снижения цен может составить еще около 5-6%. Но вероятность такого негативного сценария невелика, — рассказал Потавин.

По его словам, если к началу саммита стоимость Brent опустится ниже $70 за баррель, ОПЕК+ вновь будет вынуждена искать способы поддержать рынок. В таком случае ожидается новое сокращение добычи нефти. Эксперт уверен, что квоты на добычу вряд ли изменятся в другой ситуации, но инвесторы «наверняка услышат от ОПЕК жесткие комментарии насчет игр спекулянтов на понижение цен». Участники нефтяного альянса могут документально заверить апрельские договоренности, чтобы показать единство внутри стран.

Инвестиционный стратег Алексей Михеев предполагает, что Саудовская Аравия может в одностороннем порядке сократить добычу нефти. По его словам, для бюджета страны стоимость на уровне $73 за баррель слишком низкая. При этом изменения официальных квот от ОПЕК+ на ближайшем саммите эксперт не ожидает.

Аналитик Михаил Васильев отмечает, что страны ОПЕК+ хотят видеть котировки Brent выше $80. В связи с этим альянс может сократить добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки. В базовом сценарии текущие квоты сохранятся, подчеркнул эксперт.

Васильев отмечает, что медленный рост китайской экономики негативно отражается на потреблении нефти. Одновременно с этим Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжают ужесточать монетарную политику. Также негативно на ценах отражается высокое предложение «серой» нефти со стороны санкционных стран.

Весьма вероятно, что быстрое ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ столкнет западные и мировую экономики в рецессию. Это может привести к дальнейшему падению цен на сырье, включая нефть, — заключил Васильев.

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия продолжает контакты с участниками ОПЕК+ в преддверии намеченных на 4 июня в Вене заседаний мониторингового комитета и министерской встречи объединения. Он заявил, что в Москве не озвучивают ожидания от саммита.