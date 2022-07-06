Аналитик объяснил, почему в Германии заговорили о запуске СП-2 Аналитик ФНЭБ Юшков: в Германии заговорили о запуске СП-2, потому что в Европе не договорились о поставках газа

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

В Германии заговорили о запуске газопровода «Северный поток — 2», потому что в Европе не договорились о поставках газа из других стран, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. России же следует получить долгосрочные гарантии «нормального сотрудничества», отметил он в разговоре с «Радио 1». Так аналитик прокомментировал призыв депутата бундестага Клауса Эрнста начать переговоры по запуску «Северного потока— 2» на ограниченный период времени.

Как мы понимаем, раз они заговорили про «Северный поток — 2», то начатые переговоры Европы с Канадой о возвращении после ремонта турбин в Россию ничем успешным не завершились. <...> С российской стороны нам надо как-то договариваться о неких долгосрочных гарантиях нормального сотрудничества или же мы готовы временно заменить «Северный поток — 1» вторым, — сказал Юшков.

Он добавил, что говорить о запуске «Северного потока — 2» ещё рано, европейцам сложно пересмотреть свою концепцию. Кроме того, Германия подписала долгосрочный контракт с США, но не с «Газпромом», напомнил Юшков.

В свою очередь экономист Николай Кульбака выразил мнение, что без российского газа немцы не замёрзнут, они найдут поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Такая альтернатива обойдётся Германии дороже, но позволит почти без проблем войти в зимний период. Он объяснил, что мировой рынок газа активно развивается, постоянно увеличивается количество потенциальных поставщиков и терминалов СПГ.