Аналитик назвал кейс Microsoft важным сигналом зарубежным компаниям Аналитик Мелоян назвал кейс Microsoft важным сигналом зарубежным компаниям

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Кейс корпорации Microsoft, согласившейся выплатить почти $3 млн за нарушение санкций США, является важным сигналом зарубежным компаниям, рассказал NEWS.ru аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. По его мнению, теперь топ-менеджменту предприятий необходимо проводить более тщательную оценку рисков и добывать достаточную информацию о конечных пользователях.

Иностранным компаниям с глобальными технологическими операциями и клиентской базой, работающим в юрисдикциях с высоким уровнем риска, придется проводить всестороннюю оценку рисков, чтобы избежать прямого или косвенного взаимодействия с организациями и странами, находящимися в санкционном списке OFAC, — сказал Мелоян.

Он добавил, что иностранные компании при работе с глобальными технологическими операциями и клиентской базы должны быть более осторожны, чтобы автоматически пресекать нарушения, если такие будут выявлены. В частности, отметил аналитик, топ-менеджерам следует тщательнее изучить пользователей, с которыми у них возникают деловые отношения через их зарубежные дочерние компании, дистрибьюторов и торговых посредников

При этом, по словам Мелояна, сумма урегулирования отражает решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). По его мнению, OFAC расценило поведение Microsoft как не вопиющее и добровольно раскрытой. Мелоян полагает, что это может стать примером для других американских компаний и побудить их к сотрудничеству с ведомствами в целях избежания больших штрафов.