25 марта 2026 в 18:42

ФосАгро рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте

Фото: Пресс-служба ФосАгро
После того как зарубежные разработчики и поставщики перестали поддерживать свои решения на российском рынке, ФосАгро успешно реализовала собственную стратегию импортозамещения. Все критически важные компоненты системы меняют на отечественные аналоги. Генеральный директор входящего в холдинг АО «Апатит» Денис Новиков рассказал подробности ключевых проектов IT-трансформации ФосАгро.

Федеральный форум по цифровизации и IT в химической и нефтехимической промышленности «Цифровая Химия 2026» состоялся в Москве. Дискуссионная площадка уже в четвертый раз объединила крупный бизнес, технологические и телекоммуникационные компании, отраслевые СМИ и научные организации. Форум посетило более 700 делегатов. Фокус их внимания был сосредоточен на инновационных цифровых продуктах отечественных разработчиков и успешном опыте их внедрения в нефтегазовую и химическую отрасли.

Новиков выступил на пленарном заседании, в рамках которого отметил, что на данный момент цифровая среда на предприятиях компании претерпевает глубокую трансформацию как на программном, так и на аппаратном уровне. ФосАгро выступает пионером отрасли по многим направлениям, разрабатывая и внедряя собственные решения, которых не было на российской рынке. Например, при господдержке в 2025 году на Череповецком комплексе введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления производством, а уже в первом квартале 2026 года завершается опытно-промышленная эксплуатация автоматизированной системы управления ресурсами и системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Фото: Пресс-служба ФосАгро

«Уже на этапе разработки мы закладывали куда более жесткие требования безопасности, гибкости и функциональности систем, а также внедрение инструментов и технологий искусственного интеллекта. Параллельно продолжаем укреплять и наращивать собственную инфраструктуру, вместе с нашим технологическим партнером реализуя проект строительства уже третьего распределенного центра обработки данных. И если на первоначальном этапе мы ставили перед собой задачу импортозамещения и обеспечения цифрового суверенитета, то сегодня можно с уверенностью сказать, что мы переходим на качественно новый уровень — завоевания технологического лидерства. Для этого у нас есть все: опыт, компетенции, команда, а также политическая воля и поддержка руководства ФосАгро», — рассказал Новиков.

На тематических сессиях руководители функциональных направлений компании подробнее рассказали об особенностях этой работы. Так, речь шла о ходе реализации особо значимых проектов с государственной поддержкой, импортозамещения ERP-системы, а также об интеграции технологий искусственного интеллекта в производственные, сервисные и общекорпоративные бизнес-процессы предприятий группы «ФосАгро».

импортозамещение
Россия
компании
IT-сектор
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

