Microsoft заплатит за нарушение санкций против России Microsoft выплатит $3 млн за нарушение санкций против России, Кубы, Сирии и Ирана

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Компания Microsoft выплатит около $3 млн за урегулирование более чем 1,3 тысячи нарушений санкций США в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов.

Microsoft согласилась заплатить $2 млн 980 тысяч, чтобы урегулировать свою потенциальную административную ответственность за 1339 явных нарушений регулирования кубинского контроля активов, регулирования иранских транзакций и санкций, регулирования сирийских санкций и санкций, связанных с Украиной/Россией, — говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что речь идет об экспорте услуг или ПО из США в вышеназванные государства.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, почему санкции в отношении Китая бессмысленны. По его мнению, власти США своими ограничениями никогда не смогут лишить китайцев возможности обладать хорошими микросхемами.

Миллиардер подчеркнул, что не видит большой пользы от мер, которые принимаются Вашингтоном.