Гейтс сказал, что США не смогут лишить КНР хороших микросхем

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Билл Гейтс

Власти США своими ограничениями никогда не смогут лишить китайцев возможности обладать хорошими микросхемами, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. По словам миллиардера, он не видит большой пользы от мер, которые принимаются Вашингтоном. Бизнесмен аргументировал свою позицию тем, что в КНР могут добиться желаемого результата в указанной области очень быстро, передает Financial Times.

Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы, — сказал Гейтс.

Предприниматель назвал отношения США и КНР «самыми важными в мире». По признанию миллиардера, он хотел бы, чтоб они были на более высоком уровне, чем сейчас.

Ранее Билл Гейтс выразил надежды на то, что Земле удастся избежать «ужасного исхода» по причине климатических изменений. Предприниматель отметил, что установленную в Парижском соглашении от 2015 года цель по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия достичь не удастся.

Он также добавил, что все желающие внести свой вклад в смягчение последствий глобального потепления могут приобрести электромобиль и «сохранять оптимизм».