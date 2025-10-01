Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:17

Юрист объяснил, когда банк вправе не возвращать деньги с вклада

Юрист Косаков: банк может удержать средства на вкладе только в одном случае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заморозка и удержание банком средств клиента, находящихся на вкладе, возможны только в рамках исполнения «антиотмывочного закона» — 115-ФЗ, заявил NEWS.ru управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.В остальных случаях отказа в возврате средств является нарушением прав вкладчиков, пояснил юрист.

Законным удержание или замораживание средств со вклада можно признать исключительно в рамках исполнения банком требований статьи 7.5 115-ФЗ, то есть при наличии вступившего в силу решения о включении клиента в соответствующие перечни Совета Безопасности ООН и получении банком официального уведомления от Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях отказ в возврате вклада по первому требованию клиента является прямым нарушением гражданского законодательства, — сказал Косаков.

По словам юриста, Гражданский кодекс РФ гарантирует вкладчику право на расторжение договора и возврат своих средств. Нарушением прав вкладчика также следует считать необоснованное приостановление операций под предлогом проведения проверок по 115-ФЗ, когда речь идет именно о возврате вклада, а не о проведении иной подозрительной операции, добавил он.

Ранее аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, что банки могут отказать в досрочной выдаче средств со вклада, если это не предусмотрено договором, По ее словам, в подобных случаях никакие жалобы не помогут. При этом искусственные задержки или формальные отказы без объяснений говорят о нарушении прав клиента, объяснила эксперт.

банки
вклады
депозиты
заморозка средств
