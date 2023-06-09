В турецком банке объяснили списания со счетов россиян Турецкий Denizbank объяснил списания со счетов россиян технической ошибкой

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency//Global Look Press

Клиенты турецкого Denizbank получили уведомления о списаниях средств со счета из-за технической ошибки коммуникационной инфраструктуры, сообщил ТАСС представитель банка. По его словам, деньги граждан России и других клиентов-нерезидентов Турции остаются в целости и сохранности на их счетах.

Наш банк провел техническую процедуру по неактивным счетам наших клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств на них менее двух тысяч лир, чтобы произвести учет этих средств на едином внутрибанковском счете. Во время этой процедуры произошла техошибка в нашей системе и коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений нашим клиентам. Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности, — рассказали в Denizbank.

О том, что клиенты банка начали получать сообщения о списаниях средств со счета, накануне сообщил Forbes. В русскоязычных Telegram-чатах клиенты кредитной организации отмечали, что в онлайн-приложении эти снятия фигурируют как «комиссия за управление счетом».