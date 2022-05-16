В Госдуме рассказали, когда появятся первые в РФ цифровые финансовые активы Депутат Аксаков: первые в России ЦФА могут появиться в России до конца 2022 года

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Первые в России цифровые финансовые активы (ЦФА) могут появиться до конца текущего года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт РБК. Депутат считает, что ЦФА станут базой в сфере финансовых взаиморасчётов, а «вся картина» взаимоотношений между компаниями будет в распределённом реестре.

Парламентарий напомнил, что закон о ЦФА, принятый 31 июля 2020 года, уже действует, и на текущий момент зарегистрировано три платформы по выпуску цифровых активов. По его словам, вскоре появятся ещё две.

Аксаков считает, что эти платформы станут «в определённом смысле» альтернативой финансовым взаиморасчётам, существующие нынче на основе зарубежных валют, включая евро и доллар.

Сейчас активно идёт работа над цифровыми финансовыми активами, — заявил он.

Депутат подчеркнул, что правительство нацелено на регулирование и легализацию рынка цифровых валют и соответствующий законопроект уже готов, однако ещё не поступил в Госдуму.

Правительство за регулирование, за легализацию этого рынка, довольно жёсткое регулирование этого рынка и подготовило законопроект. Он ещё не поступил в Госдуму, мы его ожидаем в ближайшее время, — подытожил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении цифровых прав, который призван полностью легализовать их использование. Речь идёт об операциях с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), начислении НДС и налога на прибыль, а также НДФЛ касательно доходов от их реализации.

Подробности обсуждения закона о Цифровых финансовых активах можно посмотреть в нашем подкасте.