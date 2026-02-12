Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 14:09

В Госдуме ответили на слова Грефа о «нищенских» зарплатах чиновников

Депутат Дмитриева назвала неконкурентоспособными зарплаты госслужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зарплаты российских госслужащих нельзя назвать нищенскими, однако они уже существенно отстают от доходов в коммерческом секторе и даже от вознаграждения руководящих работников бюджетной сферы, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, из-за этого на государственную службу перестали приходить состоявшиеся профессионалы — ректоры вузов, директора школ, успешные управленцы.

Назвать зарплаты чиновников нищенскими нельзя. Вернее так: зарплата не нищенская, но уже отстает от средней заработной платы по стране. Существенно отстает от заработной платы в коммерческом секторе. Я уже не говорю о финансовом секторе. Что же касается федеральных государственных служащих, зарплаты отстают даже у руководящих работников в бюджетной сфере. Вознаграждение в сумме 78 тысяч рублей — это ниже средней зарплаты по стране, — сказала Дмитриева.

Парламентарий подчеркнула, что проблема оплаты труда чиновников сегодня заключается не в «голодном пайке», а в утрате конкурентоспособности. Особенно остро кадровый дефицит ощущается в социально значимых ведомствах. Как пояснила Дмитриева, найти квалифицированного руководителя в департамент образования сегодня крайне сложно.

Директора школ на эту должность не идут. Причина простая — снижение материального вознаграждения, — констатировала депутат.

Она обратила внимание на историческую динамику: в советское время должность начальника главка (сегодняшнего департамента) была естественным карьерным продолжением для директора крупного завода или ректора вуза. Туда шли за статусом и возможностью применить масштабный опыт. Сейчас ситуация принципиально иная.

Дмитриева отметила, что ни один уважаемый и эффективный ректор вуза не рассматривает для себя позицию даже заместителя министра как карьерный рост. По ее словам, сегодня на такие должности идут люди с более низких позиций в отраслевом сегменте.

Ранее глава Сбербанка заявил о необходимости провести реформу оплаты труда служащих госаппарата. По его мнению, они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни».

