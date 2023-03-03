Тинькофф Банк перестал проводить валютные переводы в Грузию

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Тинькофф Банк приостановил валютные переводы в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки. Такое решение принято в связи с тем, что банк-корреспондент не обрабатывает переводы.

К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию, — говорится в сообщении.

При этом возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранилась. Доллары можно отправить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

25 февраля Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который попал Тинькофф Банк.

При этом две крупнейшие мировые криптобиржи отказались блокировать попавшие под санкции банки России. Речь, в частности, идет о Huobi и KuCoin, базирующихся на Сейшельских островах. Эти биржи позволяют трейдерам совершать операции с дебетовыми картами, выпущенными российскими банками под санкциями. При этом биржи не принимают средства от таких банков, но позволяют использовать заведенные там счета.