Стало известно, на сколько вырастут цены на отели и перелеты в России Глава Минэкономразвития: в России стоимость перелетов вырастет на 10%

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Рост стоимости перелетов внутри России составит 10%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, онлайн-трансляция которого велась на канале «Россия 24». По словам главы ведомства, прирост туристического потока составит 5%.

Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока, — отчитался министр.

Повышение цен затронет и рынок гостиниц. При этом особенно вырастет стоимость номеров в пятизвездочных отелях, поскольку состоятельные россияне все чаще выбирают внутренний туризм вместо заграничных поездок, полагает министр.

Средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле составит чуть больше 4,7 тыс. рублей, это на 8% больше, чем год назад. В отелях 4-5 звезд рост цен в среднем 15%. Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России, соответственно, повышенный спрос на 4-5 звезд, — заявил Решетников.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил россиян, что покупать билеты на внутренние авиарейсы на майские праздники лучше заранее из-за риска кратного подорожания. По его словам, ждать горящих путевок на майские праздники в 2023 году не стоит.