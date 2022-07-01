Россияне смогут сохранить прожиточный минимум от взысканий с 1 июля

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Россияне с 1 июля смогут сохранить от взысканий приставов прожиточный минимум на банковском счёте. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 1 июля.

Чтобы приставы не взыскали со счёта деньги, должнику нужно напрямую обратиться в банк и подать соответствующее заявление. В этом случае вся сумма не будет списана. Закон, согласно которому должники могут сохранить прожиточный минимум, вступил в силу ещё в феврале.

На тот момент должнику надо было подать заявление в подразделение ФССП. Вынести решение и направить его в банк должен был сам судебный пристав. Теперь россиянам представили возможность обращаться в банк напрямую.

Должники, у которых есть кто-то на иждивении, могут обратиться с заявлением в суд и попросить сохранить зарплату и другие доходы ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Ранее сообщалось, что с 20 июня вступили в силу поправки, касающиеся деятельности судебных приставов. Закон разрешил открывать исполнительное производство без участия сотрудников ФССП.