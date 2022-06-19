Новые правила взыскания долгов с россиян вступают в силу с 20 июня

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Поправки, касающиеся деятельности судебных приставов. вступают в силу с 20 июня. Закон разрешит открывать исполнительное производство без участия сотрудников ФССП, пишет «Коммерсант».

Автоматически могут быть сняты ограничения в отношении граждан, оплативших задолженность. По словам экспертов, новшества устранят «непредусмотренное увеличение роли пристава в исполнительном производстве» и сопутствующие коррупциогенные факторы.

Приставы могут возбуждать исполнительное производство в автоматическом режиме — с помощью специальной информационной системы. По истечении 60 дней, которые отводятся на уплату, к примеру, штрафа, информационные системы ведомств обменяются данными о должнике.

У приставов с введением поправок появится возможность более оперативно получать данные о неплательщике. В частности, это касается запроса операторов номера телефона должника, который должен предоставляться в течение суток.

Также новая норма позволит решить ещё одну проблему — это возбуждение дел в отношении однофамильцев должников. Теперь ведомство не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев рассказал, что уменьшить задолженность россиян по кредитам можно двумя путями. Во-первых, нужно увеличить количество рабочих мест и уровень зарплат, а во-вторых, сами банки должны избежать сложной ситуации из-за просрочек платежей от должников.