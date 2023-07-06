Россиянам рассказали, как и почему доллар и евро могут упасть Аналитик Антонов: доллар и евро могут упасть на 20–30% после взрывного роста

Фото: Агентство «Москва»

Доллар и евро могут упасть на 20–30% после взрывного роста, заявил NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Он пояснил, что сегодня у Центробанка есть все необходимые инструменты для снижения активности покупателей иностранной валюты, которые своим спросом повышают ее курс. Поэтому и россияне не бегут сейчас в обменники покупать доллары, считает он.

Радует один важный фактор: значительно снизилась колониальная зависимость от иностранной валюты, мышление россиян изменилось. Мы не видим очередей в обменники. Все понимают, что за большими скачками всегда идет коррекция, которая может достичь и 20–30% от взрывного роста, — сказал Антонов.

Он отметил, что ЦБ для укрепления рубля может повысить ключевую ставку 21 июля. Как ранее прогнозировали эксперты, она может подняться с 7,5% сразу до 8%, что сделает кредиты в рублях дороже, а значит, подорожают и сами рубли. Также Банк России может ввести высокую комиссию на покупку иностранной валюты или обязать экспортеров продавать всю свою выручку в иностранной валюте за рубли, чтобы рос спрос на них.

Среди других, не зависящих от финансового регулятора факторов, способных оказать поддержку рублю, — стабилизация геоэкономической обстановки в мире, — добавил Антонов.

В то же время пока он ждет, что к середине июля курс доллара дойдет до 98 рублей, а евро — до 108–109 рублей. То есть обозначенная им коррекция на 20-30% может случиться позже. При этом сейчас за укреплением доллара могут стоять невидимые для широкой аудитории факторы, говорит Антонов. К пример, курс доллара и евро в ЦБ могли поднять специально, чтобы продать иностранную валюту за большее количество рублей уходящему из России иностранному бизнесу. А это в перспективе может положительно сказаться на состоянии российского бюджета, допускает аналитик.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей. Сейчас уже произошла легкая коррекция: доллар стоит 91,64 рубля, а евро — 99,95 рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.