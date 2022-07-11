РБК: капуста в магазинах подорожала втрое за время спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За три месяца спецоперации на Украине и сопровождавшего ее начало обвала рубля капуста в магазинах подорожала более чем в три раза – до 84,1 рубля за килограмм, пишет РБК. Как отмечает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, весной запасы продукции всегда уменьшаются в преддверии нового урожая, но рост цен на овощи с марта по май 2022 года оказался связан как с низкими урожаями, так и с резким падением курса рубля.

По словам Леонова, капуста подорожала больше остальных овощей из-за того, что ее производство в агрохолдингах упало в 2021 году на 25%. Снижение отечественного производства, в свою очередь, связано с тем, что посевные площади капусты в прошлом году уменьшились из-за низких цен, поясняет исполнительный директор Национального плодоовощного союза Гурий Шилов. Помимо капусты также заметно подорожали и другие завозившиеся из-за рубежа овощи вроде лука и чеснока (почти на 56% и 51% соответственно).

Кроме того, в начале весны в магазинах заметно дорожала техника, хотя уже в апреле стоимость широкого ассортимента техники начала возвращаться «до уровня февраля или даже ниже». Среди наиболее подорожавших товаров оказались фотоаппараты (почти на 82%, до 17,2 тысячи рублей за штуку), мониторы для компьютеров (на 60%, до 15,5 тысячи рублей за штуку) и стиральные машины (на 50%, до 37,5 тысячи рублей за штуку). Также существенно подорожали стройматериалы, автомобили, хозяйственное мыло и обручальные кольца: рост стоимости последних связан с ростом рублевой цены на металл.

Ранее сообщалось, что в части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будеткартофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри, в полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года, когда будет собран новый урожай. Аналогичные сложности ожидают и других игроков рынка.



