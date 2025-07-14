Привезла рецепт из Грузии! Хрустящая цветная капуста — вкуснота за 20 минут

Хрустящая цветная капуста в духовке — низкокалорийный деликатес! Этот рецепт превращает скромный овощ в изысканное блюдо с аппетитной сырной корочкой. Цветная капуста получается нежной внутри и хрустящей снаружи, с тонкими нотками грузинских специй. Идеальная альтернатива вредным снекам или легкий гарнир к мясу.

Разделите кочан цветной капусты (700 г) на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут. Обсушите на бумажном полотенце. Взбейте 2 яйца с 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. хмели-сунели. В отдельной миске смешайте 80 г панировочных сухарей и 100 г тертого сыра.

Каждое соцветие обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в сырно-сухарной крошке. Выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Подавайте сразу с чесночным соусом или сметаной. Для пикантности добавьте в панировку щепотку паприки. Это блюдо вкусно и в холодном виде — удобно брать на работу или пикник.

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