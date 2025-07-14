Власти пообещали помочь родственникам погибших от удара молнии под Тулой

Власти окажут необходимую помощь родственникам погибших от удара молнии на пляже в Тульской области, сообщил ТАСС глава администрации Алексинского района Павел Федоров. В результате происшествия погибли три человека.

Конечно, мы уже связались с родственниками погибших, вся необходимая помощь будет оказана, — сказал он.

Ранее стало известно, что жертвами трагедии в Тульской области стали 13-летний мальчик, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. Погибшие отдыхали на территории парк-отеля «Шахтер», некоторые в момент удара молнии плавали в Оке, другие — находились на берегу. По словам очевидцев, молния ударила в воду у берега, разряд был мощный.

До этого на пляже «Слобода» под подмосковным Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь. Женщина оставалась в сознании, ее доставили в больницу с серьезными ожогами, там состояние пациентки оперативно стабилизировали.