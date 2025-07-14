Вкуснейшая аджика за 15 минут — ее даже не надо варить!

Эта томатная аджика без варки сохраняет все витамины и свежий вкус летних овощей. Яркая, ароматная и в меру острая, она станет идеальной добавкой к мясным блюдам, шашлыку или просто к свежему хлебу. Готовится аджика быстро и просто — никакой варки и долгого стояния у плиты.
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- перец сладкий красный — 700 г;
- чеснок — 100 г;
- перец чили — 60 г;
- уксус винный — 70 мл;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- соль — 50 г;
- сахар — 20 г.
Приготовление:
- Помидоры и перцы помойте, удалите семена и плодоножки.
- Пропустите все овощи через мясорубку или измельчите в блендере.
- Добавьте измельченный чеснок и перец чили.
- Влейте уксус и масло, добавьте соль и сахар.
- Тщательно перемешайте и разложите по стерильным банкам.
- Храните в холодильнике до трех месяцев.
Аджика получается густой, ароматной и очень вкусной — идеальная заготовка для тех, кто любит острое.
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