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14 июля 2025 в 09:43

Вкуснейшая аджика за 15 минут — ее даже не надо варить!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта томатная аджика без варки сохраняет все витамины и свежий вкус летних овощей. Яркая, ароматная и в меру острая, она станет идеальной добавкой к мясным блюдам, шашлыку или просто к свежему хлебу. Готовится аджика быстро и просто — никакой варки и долгого стояния у плиты.

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • перец сладкий красный — 700 г;
  • чеснок — 100 г;
  • перец чили — 60 г;
  • уксус винный — 70 мл;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 20 г.

Приготовление:

  1. Помидоры и перцы помойте, удалите семена и плодоножки.
  2. Пропустите все овощи через мясорубку или измельчите в блендере.
  3. Добавьте измельченный чеснок и перец чили.
  4. Влейте уксус и масло, добавьте соль и сахар.
  5. Тщательно перемешайте и разложите по стерильным банкам.
  6. Храните в холодильнике до трех месяцев.

Аджика получается густой, ароматной и очень вкусной — идеальная заготовка для тех, кто любит острое.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

овощи
рецепты
томаты
аджика
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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