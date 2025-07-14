Вкуснейшая аджика за 15 минут — ее даже не надо варить!

Вкуснейшая аджика за 15 минут — ее даже не надо варить!

Эта томатная аджика без варки сохраняет все витамины и свежий вкус летних овощей. Яркая, ароматная и в меру острая, она станет идеальной добавкой к мясным блюдам, шашлыку или просто к свежему хлебу. Готовится аджика быстро и просто — никакой варки и долгого стояния у плиты.

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

перец сладкий красный — 700 г;

чеснок — 100 г;

перец чили — 60 г;

уксус винный — 70 мл;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль — 50 г;

сахар — 20 г.

Приготовление:

Помидоры и перцы помойте, удалите семена и плодоножки. Пропустите все овощи через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте измельченный чеснок и перец чили. Влейте уксус и масло, добавьте соль и сахар. Тщательно перемешайте и разложите по стерильным банкам. Храните в холодильнике до трех месяцев.

Аджика получается густой, ароматной и очень вкусной — идеальная заготовка для тех, кто любит острое.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.