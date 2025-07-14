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14 июля 2025 в 15:49

В Евросоюзе заявили о разрушении торговли с США

Еврокомиссар Шефчович: американские пошлины в 30% заблокируют торговлю ЕС и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские пошлины в 30% заблокируют торговлю Евросоюза и США, сделав ее практически невозможной, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. По его словам, которые приводит ТАСС, письмо президента США Дональда Трампа о введении тарифов с августа в Европе встретили с «разочарованием и сожалением».

Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной, — отметил Шефчович.

Он добавил, что ЕС будет продолжать переговоры с американской стороной. Объединение постарается урегулировать имеющиеся противоречия «до нового дедлайна 1 августа».

Ранее Трамп объявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкую экономику ждут тяжелые последствия в связи с решением американского лидера. Он подчеркнул, что такие меры нанесут сокрушительный удар по уязвимому экспортному сектору страны, который является драйвером экономики государства.

Европа
США
Дональд Трамп
пошлины
тарифы
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