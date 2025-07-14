Жарить кабачки — моветон! Тушеные вкуснее: готовлю вкуснятину со сметаной

Эти тушеные кабачки в сметане — простое и вкусное блюдо, которое особенно хорошо получается из молодых овощей. Нежная текстура, сливочный вкус и легкая пикантность делают его идеальным вариантом для летнего ужина. Готовится быстро, а результат всегда радует и взрослых, и детей.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

сметана — 200 мл;

лук репчатый — 2 шт.;

масло растительное — 3 ст. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

укроп — 1 пучок;

крахмал — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кубиками или кружочками. Лук нашинкуйте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте кабачки, посолите, поперчите и тушите 10 минут. Смешайте сметану с крахмалом и сахаром, влейте к овощам. Доведите до кипения, посыпьте рубленым укропом и снимите с огня.

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