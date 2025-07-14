Жарить кабачки — моветон! Тушеные вкуснее: готовлю вкуснятину со сметаной

Эти тушеные кабачки в сметане — простое и вкусное блюдо, которое особенно хорошо получается из молодых овощей. Нежная текстура, сливочный вкус и легкая пикантность делают его идеальным вариантом для летнего ужина. Готовится быстро, а результат всегда радует и взрослых, и детей.
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг;
- сметана — 200 мл;
- лук репчатый — 2 шт.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- укроп — 1 пучок;
- крахмал — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
- Лук нашинкуйте и обжарьте на масле до прозрачности.
- Добавьте кабачки, посолите, поперчите и тушите 10 минут.
- Смешайте сметану с крахмалом и сахаром, влейте к овощам.
- Доведите до кипения, посыпьте рубленым укропом и снимите с огня.
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