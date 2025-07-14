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14 июля 2025 в 08:40

Жарить кабачки — моветон! Тушеные вкуснее: готовлю вкуснятину со сметаной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти тушеные кабачки в сметане — простое и вкусное блюдо, которое особенно хорошо получается из молодых овощей. Нежная текстура, сливочный вкус и легкая пикантность делают его идеальным вариантом для летнего ужина. Готовится быстро, а результат всегда радует и взрослых, и детей.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • сметана — 200 мл;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • укроп — 1 пучок;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
  2. Лук нашинкуйте и обжарьте на масле до прозрачности.
  3. Добавьте кабачки, посолите, поперчите и тушите 10 минут.
  4. Смешайте сметану с крахмалом и сахаром, влейте к овощам.
  5. Доведите до кипения, посыпьте рубленым укропом и снимите с огня.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
кабачки
сметана
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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