Салат «Красное море» стал хитом этого лета — попробуйте и поймете почему!

Салат «Красное море» стал хитом этого лета — попробуйте и поймете почему!

Салат «Красное море» с крабовыми палочками — это яркое и вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей и пикантного чеснока делает его по-настоящему аппетитным. Готовится быстро, а выглядит эффектно — идеальный вариант для неожиданных гостей.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 150 г;

помидор — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — 60 г;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками. Помидор и перец нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Выложите салат слоями: крабовые палочки, помидоры, перец, сыр. Каждый слой промажьте чесночным майонезом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.