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14 июля 2025 в 19:11

Салат «Красное море» стал хитом этого лета — попробуйте и поймете почему!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Красное море» с крабовыми палочками — это яркое и вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей и пикантного чеснока делает его по-настоящему аппетитным. Готовится быстро, а выглядит эффектно — идеальный вариант для неожиданных гостей.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 150 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • майонез — 60 г;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками.
  2. Помидор и перец нарежьте мелкими кубиками.
  3. Сыр натрите на крупной терке.
  4. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
  5. Выложите салат слоями: крабовые палочки, помидоры, перец, сыр.
  6. Каждый слой промажьте чесночным майонезом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
салаты
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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