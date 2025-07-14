Салат «Красное море» стал хитом этого лета — попробуйте и поймете почему!

Салат «Красное море» с крабовыми палочками — это яркое и вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей и пикантного чеснока делает его по-настоящему аппетитным. Готовится быстро, а выглядит эффектно — идеальный вариант для неожиданных гостей.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 150 г;
- помидор — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — 60 г;
- чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками.
- Помидор и перец нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
- Выложите салат слоями: крабовые палочки, помидоры, перец, сыр.
- Каждый слой промажьте чесночным майонезом.
Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.