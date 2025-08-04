Новый командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко практически отказался от своей 89-летней матери, которая перенесла три инсульта и почти не встает с кровати, пишет Telegram-канал «Работайте, братья». Журналисты выяснили, что мужчина давно прекратил общение с родней, а за женщиной ухаживает второй сын, Владимир, и его жена.

В материале указано, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. При этом они постоянно оказываются под ударами — истребители ВСУ часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы зарубежного производства, сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. Почти год он был исполняющим обязанности на этой должности. Его назначили на пост после того, как был уволен предыдущий глава ВС Николай Олещук.

Тем временем россиянин Юрий Яцюта заявил, что украинские военные расстреляли семью из четырех человек в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. По его словам, трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года, когда населенный пункт находился под контролем ВСУ.