На Украине назначили командующего Воздушными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. Почти год он был исполняющим обязанности на этой должности. Его назначили на пост после того, как был уволен предыдущий глава ВС Николай Олещук.

Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины, — написал Зеленский в Telegram.

Ранее Владимир Зеленский уволил главу Мукачевской райадминистрации Сергея Гайдая и главу Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко. Причиной стала причастность чиновников к коррупционной схеме закупки беспилотников и средств РЭБ.

В мае шесть высокопоставленных чиновников из материально-технического управления Национальной гвардии Украины были сняты с должностей, сообщили в МВД Украины. По данному факту начато служебное расследование. По данным местных журналистов, это произошло на фоне обысков в ведомстве. По версии следствия, фигуранты могли быть причастны к получению более 190 млн гривен ($4,5 млн, 377 млн рублей) при участии в тендерах.