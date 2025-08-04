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04 августа 2025 в 07:34

Раскрыто, как будут защищаться в суде обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Адвокат Трунов: защита обвиняемых в теракте в «Крокусе» будет многосоставной

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Представители обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» наверняка будут использовать сразу несколько стратегий защиты, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат потерпевших Игорь Трунов. Он отметил, что наиболее действенными будут оспаривание допустимости доказательств, ссылки на давление и нарушение прав.

Позиция защиты по столь резонансному делу, как правило, формируется в рамках сразу нескольких стратегий: это оспаривание допустимости доказательств, ссылки на давление и нарушение прав. Также для части обвиняемых основная линия защиты будет строиться на утверждении, что они не осознавали характера совершаемых ими действий, — сказал Трунов.

Также, по его словам, некоторые обвиняемые могут настаивать на том, что действовали под давлением или по указанию третьих лиц, не имея реальной возможности отказаться от участия. В ряде случаев защита акцентирует внимание на психоэмоциональном состоянии обвиняемых, наличии у них тяжелых жизненных обстоятельств, отсутствии судимостей и иных смягчающих факторов, отметил Трунов.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он закрыл собой людей во время нападения и спас женщину, оказавшуюся под огнем.

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Ирина Ковган
И. Ковган
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