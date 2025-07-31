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31 июля 2025 в 17:59

Путин наградил героя, спасшего людей от террористов в «Крокусе»

Путин наградил Вугара Гусейнова, спасавшего людей во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он закрыл собой людей во время нападения и спас женщину, оказавшуюся под огнем.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно), — говорится в документе.

Ранее адвокаты потерпевших в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» заявили о намерении добиваться максимального наказания для всех обвиняемых, включая пособников. По их словам, четверо непосредственных исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни — дали признательные показания, однако лишь один из них выразил раскаяние.

До этого в материалах дела появилась информация, что оружие для теракта было доставлено из Дагестана на машине с тайником. По данным следствия, обвиняемые Фаридуни и Мирзоев организовали его хранение в съемной квартире в Подмосковье перед нападением.

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