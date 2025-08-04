Европейский союз лишился свыше €1 трлн после разрыва сотрудничества с Россией в энергетической сфере, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, которые приводят «Известия», на эту тему существуют разные оценки, однако большинство аналитиков сходятся именно на такой сумме.

Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше €1 трлн, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли, — сказал Грушко.

Он напомнил, что в 2013 году торговля с Евросоюзом достигла €417 млрд. В 2024 году показатель упал до €60 млрд, а сегодня торговый оборот между Россией и ЕС в энергетике и вовсе «стремится фактически к нулю». В конечном итоге, констатировал дипломат, цены на природный газ в Европе стали в несколько раз больше, чем в США, а цены на электричество — вдвое и втрое больше.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила невыгодную сделку с США по пошлинам из-за страха сокращения численности американского военного контингента в Европе. По его словам, политик сначала готовила жесткие ответные меры против Вашингтона, но затем «сдала назад».