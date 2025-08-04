Ни грамма майонеза: готовим вкуснющий салат с сыром и копченостями

Ни грамма майонеза: готовим вкуснющий салат с сыром и копченостями

Слоеный салат без майонеза — это вкусное и полезное блюдо, которое удивит даже тех, кто не любит традиционные варианты. Сочетание копченой курицы, грецких орехов и свежей сметаны создает неповторимый вкус с приятной хрустящей текстурой.

Ингредиенты:

копченая курица — 500 г;

яйца — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

твердый сыр — 200 г;

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

сметана — 150–200 г;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и небольшим количеством сметаны. Яйца и морковь отварите, очистите и натрите на терке. Сыр натрите на мелкой терке. Орехи измельчите до мелкой крошки. Выкладывайте слоями: курица с чесноком, яйца, морковь, сыр. Каждый слой слегка смажьте сметаной. Верхний слой посыпьте орехами. Уберите в холодильник на 2 часа для пропитки.

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