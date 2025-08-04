Ни грамма майонеза: готовим вкуснющий салат с сыром и копченостями

Слоеный салат без майонеза — это вкусное и полезное блюдо, которое удивит даже тех, кто не любит традиционные варианты. Сочетание копченой курицы, грецких орехов и свежей сметаны создает неповторимый вкус с приятной хрустящей текстурой.
Ингредиенты:
- копченая курица — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- сметана — 150–200 г;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Курицу нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и небольшим количеством сметаны.
- Яйца и морковь отварите, очистите и натрите на терке.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Орехи измельчите до мелкой крошки.
- Выкладывайте слоями: курица с чесноком, яйца, морковь, сыр.
- Каждый слой слегка смажьте сметаной.
- Верхний слой посыпьте орехами.
- Уберите в холодильник на 2 часа для пропитки.
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