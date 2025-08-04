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04 августа 2025 в 08:07

Ни грамма майонеза: готовим вкуснющий салат с сыром и копченостями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат без майонеза — это вкусное и полезное блюдо, которое удивит даже тех, кто не любит традиционные варианты. Сочетание копченой курицы, грецких орехов и свежей сметаны создает неповторимый вкус с приятной хрустящей текстурой.

Ингредиенты:

  • копченая курица — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • твердый сыр — 200 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • сметана — 150–200 г;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и небольшим количеством сметаны.
  2. Яйца и морковь отварите, очистите и натрите на терке.
  3. Сыр натрите на мелкой терке.
  4. Орехи измельчите до мелкой крошки.
  5. Выкладывайте слоями: курица с чесноком, яйца, морковь, сыр.
  6. Каждый слой слегка смажьте сметаной.
  7. Верхний слой посыпьте орехами.
  8. Уберите в холодильник на 2 часа для пропитки.

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салаты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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