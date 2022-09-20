Пенсионерам объяснили, кому положена прибавка с 80 лет Кандидат наук Парфенов: прибавка с 80 лет положена тем, кто получает страховую пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат политических наук Кирилл Парфенов заявил, что прибавка к пенсии при исполнении 80 лет положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Платят ее по умолчанию, писать каких-либо заявлений не требуется, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте пояснил, что говорит именно о выплате, назначаемой после достижения человеком пенсионного возраста. Она призвана компенсировать заработную плату, которую человек получал на работе.

Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений, — сказал Парфенов.

Он уточнил, что существуют виды страховой пенсии, которые установлены по иным основаниям — инвалидности или потере кормильца. В этом случае доплаты не будет.

Ранее стало известно, что Минфин России предложил продлить действие кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2023 года. В настоящее время такая возможность ограничена сроком до 30 сентября 2022 года. Подчеркивается, что мера позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.