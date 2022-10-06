Новые схемы мошенников и способы защиты денег: инструкция от ЦБ Не верьте тем, кто звонит «из Центрального банка»

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Новую волну финансовых мошенничеств зафиксировали в Центробанке. Преступники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками ЦБ, пытаются похитить деньги. Между тем с 1 октября в российских банках появились новые услуги по запрету списаний, и с их помощью можно ограничить мошенников в снятии средств. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Новая-старая схема

В ЦБ заявили, что они фиксируют подъем мошеннической активности. В очередной раз гражданам звонят «сотрудники Центрального банка».

Сначала они звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора, — предупреждают в ЦБ.

Если мошеннику удается убедить жертву, он в дальнейшем может получить доступ к деньгам. Однако ЦБ напоминает: банк не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

Если вам позвонил мошенник, прервите разговор и заблокируйте номер звонящего. Если у вас возникают сомнения относительно сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты, — советуют в ЦБ.

Другие способы сберечь деньги

1 октября вступило в силу указание ЦБ, по которому банки по письменному заявлению граждан или же с помощью настроек онлайн-приложений позволяют своим клиентам ограничить онлайн-операции. Что можно предпринять?

Запретить онлайн-кредиты. Если же клиент банка сам захочет взять кредит, он сможет в любой момент отменить запрет, получить деньги и ввести запрет снова.

Ограничить максимальную сумму одной онлайн-операции. Например, лимитом в 5 тыс. руб. (можно выбрать и другие варианты). Тогда мошенники не смогут вывести со счета все деньги сразу.

Ввести суточные, недельные или месячные лимиты трат. Банки могут предложить и другие временные интервалы.

Отказаться от всех видов банковских онлайн-услуг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как часто обманывают граждан

В первом квартале этого года мошенникам перевели почти 3,3 млн руб., во втором — около 2,9 млн руб. При этом процент возврата денег жертвам крайне низок. В первом квартале россиянам возместили только 6,2% от потерянных сумм, во втором квартале — 5%.

Любопытно и то, при каких обстоятельствах снимают деньги.

Чаще всего это случается при оплате товаров и услуг в интернете. В первом квартале это случилось 186,6 тыс. раз, во втором — почти 140 тыс. раз.

На втором месте — хищения во время дистанционного (онлайнового) банковского обслуживания: 39,7 тыс. эпизодов в первом квартале и 37,3 тыс. — во втором.

На третьем месте — преступления во время использования банкоматов и терминалов: 30,5 тыс. случаев в первом квартале и 32,4 тыс. — во втором.

Около половины всех случаев происходит с использованием психологического манипулирования людьми. Также часто применяются фишинговые атаки — когда, к примеру, с помощью почтовых рассылок у пользователя узнают логин и пароль от его личного кабинета. Реже случаются инциденты с использованием вирусов или уязвимостей программного обеспечения граждан.

О том, защитят ли вступившие в силу 1 октября нормы от мошенников, NEWS.ru писал ранее.