Поможет ли новая мера ЦБ защитить счета от мошенников Россияне смогут устанавливать запреты на онлайн-операции со своими счетами

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Граждане получат новый инструмент, позволяющий им самостоятельно ограничивать все свои онлайн-операции в банках. Такая возможность появится уже 1 октября этого года. Можно будет устанавливать запрет на переводы и выдачу онлайн-кредитов, регулировать лимиты транзакций на определенные периоды времени. Будет ли эффективно работать данная система и что о ней думают эксперты — в материале NEWS.ru.

Новая норма

Центробанк внес изменения в свое положение об информационной безопасности банков. В нем появился пункт 7.1. о том, что клиенты могут устанавливать ограничения для онлайн-операций по своему счет. Либо же ограничение максимальной суммы одной операции и/или ряда операций на нужный клиенту период времени.

Детали разъяснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, любой банк будет обязан бесплатно оказывать такие услуги. Для этого клиенту нужно будет написать соответствующее заявление. Если у него есть счета в нескольких банках, то потребуется заявление в каждый. Отменить запрет или изменить параметры ограничений можно будет в удобное для клиента время, говорит Уваров. Правда, он не уточняет, потребуется ли для этого снова идти в банк или достаточно будет, к примеру, туда позвонить или обратиться онлайн.

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Поможет ли это защитить счета

Главный юрист фирмы «СпецЮст» Александр Целых отмечает, что в приложениях некоторых банков уже сейчас можно устанавливать ограничения на переводы и списания. В то же время мошенники могут взломать приложение, говорит эксперт в беседе с NEWS.ru. Целых считает новацию ЦБ хорошим инструментом для предотвращения нежелательных операций. А если граждане будут запрещать себе брать онлайн-кредиты и смогут получать деньги только в офисах банков, это также убережет их от необдуманных действий, добавляет аналитик.

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов считает, что подобный функционал с ограничениями имеет большинство банковских приложений.

Это уже стандарт, когда можно для своей карты установить лимит транзакций. Чтобы отменить лимит, нужна двухфакторная идентификация — когда дополнительно высылается СМС с кодом. Тем не менее новая мера ЦБ оправданна, поскольку злоумышленники, даже получив доступ к банковскому приложению, не смогут отменить лимит (если для его отмены надо снова будет идти в банк. — NEWS.ru), — говорит эксперт.

Кроме того, личный визит в банк с заявлением будет более надежной мерой, чем выставление лимитов в приложении. Но менее комфортной, считает Татаринов.

Кстати, из положения ЦБ не ясно, смогут ли и дальше россияне вводить ограничения через приложения. Или же теперь им в любом случае придется посещать офисы банков.

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев не возражает против внедрения ЦБ новой услуги, если пользоваться ею будет удобно и все будет сделано технически грамотно. Но он отмечает, что аналогичные самозапреты на сделки с недвижимостью сегодня не спасают россиян от махинаций. Ведь мошенники могут подделать доверенность от вашего имени и снять ограничение.

Поэтому, заключил эксперт, важно, чтобы вместе с банками над безопасностью активов граждан работала и полиция.